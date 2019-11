Insigne: “Difficile giocare dopo quello che è successo con l’Atalanta. Il VAR deve funzionare per tutti”

Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, ha parlato così a Sky Sport dopo la sconfitta contro la Roma: “Ci è mancata la cattiveria di mercoledì scorso, siamo dispiaciuti. Avremmo potuto fare meglio, ma dobbiamo restare sereni e guardare avanti. Ora ci aspetta una sfida importante in Champions, se facciamo risultato possiamo qualificarci. Era difficile scendere in campo dopo quello che è successo con l’Atalanta, dobbiamo ripartire da quanto di buono abbiamo fatto oggi. È stato fischiato un rigore alla Roma grazie alla tecnologia, cosa che non è accaduta a noi mercoledì scorso. Il VAR deve funzionare per tutti. Qualificazione alla prossima Champions a rischio? Non credo, il campionato è ancora lungo. Dobbiamo stare tranquilli e lavorare”.

Foto: Twitter ufficiale Napoli