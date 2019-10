Insigne: “Da bambino sognavo di diventare il capitano del Napoli, ora voglio vincere”

Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport svelando il sogno che aveva fin da bambino. Queste le sue parole: “Da piccolo giocavo per strada come tutti i ragazzi di Napoli e sognavo di diventare professionista e capitano azzurro. Ci sono riuscito, adesso vorrei vincere qualche trofeo importante per questa città che lo merita”, ha chiuso Insigne.

Foto: Twitter ufficiale Napoli