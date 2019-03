Insigne: “Che orgoglio la fascia, spero di indossarla a lungo. Juve? Distacco ampio, ma noi…”

Lorenzo Insigne, attaccante e capitano del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport in vista della partita di domenica contro la Juve. Ecco le sue parole: “Indossare la fascia a Napoli, da napoletano, non capita tutti i giorni. Io sono diventato capitano da poco, dopo la partenza di Hamsik, e ne sono orgoglioso. Voglio rappresentare il popolo azzurro e spero di indossarla per tanti anni. Il distacco dalla Juve è ampio, ma noi proveremo a vincere la partita perché ha un valore speciale. Vogliamo regalare una gioia ai nostri tifosi. Hamsik? Marek ha fatto la storia del club, ha superato Maradona e io sono orgoglioso di aver giocato con lui. Oltre a essere un campione in campo lo è stato anche fuori, mai una parola di troppo, sempre a disposizione e mai arrabbiato per una scelta dell’allenatore. Ancelotti ha portato la sua serenità nell’ambiente, a volte si arrabbia ma poche volte durante le partite e gli allenamenti. Siamo lontani dal primo posto ma vogliamo lottare fino alla fine in Europa League. Juve? Hanno una grande rosa, basti pensare che a volte in panchina ci sono Cancelo, Douglas Costa e altri. La nostra non è da meno, ma loro sono un po’ più avanti. Siamo stati un po’ sfortunati con Chievo, Torino e Fiorentina in cui siamo stati poco cattivi sotto porta. E’ il primo anno che Ancelotti è con noi, ci sono allenamenti diversi e un modulo nuovo. All’inizio nessuno prevedeva noi nelle posizioni per la Champions, invece siamo stati noi la squadra che ha dato maggior fastidio alla Juve. Prima o poi ci toglieremo le soddisfazioni. Lo scorso anno Koulibaly ci ha fatto vincere a Torino, è stata una grande vittoria in uno stadio importante, anche se a cose fatte forse era meglio non vincerla quella partita. Sono molto contento per Milik, ha subito due infortuni pesanti ma adesso è tornato ai massimi livelli. Può ancora migliorare e dare tanto al Napoli”, ha concluso Insigne.

Foto: Twitter ufficiale Champions League