Insigne: “Avevo proposte anche in Serie A. Ma da tifoso del Napoli non potevo giocare con un’altra maglia in Italia”

Lorenzo Insigne, ex capitano del Napoli, dalla scorsa estate al Toronto, ha parlato in conferenza stampa. spiegando il suo addio all’Italia, per una scelta anche di cuore.

Queste le sue parole: “Avevo proposte in Italia ma come ho sempre detto, da napoletano e tifoso, in Italia avrei giocato solo col Napoli. All’estero, in Europa, c’era qualche offerta ma il progetto non mi piaceva moltissimo a differenza del Toronto. Ora voglio vincere un trofeo importante. Non è facile, non sono mai stato così lontano da Napoli, ma mi piace stare a Toronto”.

Foto: facebook Toronto