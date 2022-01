Insigne al Toronto, la gioia del presidente Bill Manning: “E’ una giornata storica per il club. Lorenzo è un attaccante di livello mondiale”

Dopo l’annuncio ufficiale, anche il presidente del Toronto, Bill Manning, ha voluto rendere omaggio a Lorenzo Insigne: “Questo è un giorno storico ed emozionante per il nostro club. Lorenzo è un attaccante di livello mondiale nel pieno della sua carriera. È stato campione d’Europa con l’Italia e si è esibito sui più grandi palcoscenici durante la sua carriera da club con il Napoli. Lorenzo ha il talento per cambiare gioco. Gioca con gioia e passione e i nostri fan e sostenitori adoreranno vederlo come un membro della nostra squadra”.

FOTO: Twitter Napoli