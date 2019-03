Insigne accende Napoli-Juve: esultanza alla Simeone in allenamento. Il video

Lorenzo Insigne accende Napoli-Juventus, mai una sfida come le altre. A far notizia è il gesto di Lorenzo Insigne, attaccante e capitano del club partenopeo, che in allenamento ha emulato la nota esultanza di Diego Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid, durante la gara contro la Juve di Champions. Di seguito il video tratto dal post del Napoli su Twitter.

Foto: Twitter ufficiale Napoli