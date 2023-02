INSERIMENTI E GARRA: FABRICIO DIAZ, SULLA SCIA DI VALVERDE

La finale tra Uruguay-Brasile è stato l’ultimo atto del Sudamericano Sub-20. Due, tra le nazionali con più talento al mondo a livello giovanile, si sono scontrate in una partita intensa dal primo all’ultimo minuto. A trionfare, però, sono stati i verdeoro con Andrey Santos e Vitor Roque, un successo meritato per quanto visto nella competizione. Ma nell’Uruguay, capitan Fabricio Diaz Badarraco ha venduto cara la pelle fino all’ultimo minuto.

Classe 2003, mediano di grande personalità, capace di legare perfettamente il gioco tra difesa ed attacco. Primo riferimento, dinamico ed aggressivo davanti alla difesa, non disdegna i compiti del tuttocampista box to box, qualità che gli ha permesso di avvicinarsi alla porta e mostrare un particolare fiuto per il gol. Alla garra unisce una tecnica non indifferente, non solo con la palla tra i piedi ma anche per i calci piazzati.

Nato il 3 febbraio 2003 a La Paz, è cresciuto nel settore giovanile del Liverpool de Montevideo, club che lo ha lanciato e dove milita tuttora. Centrocampista prodigio sin dal suo esordio a 16 anni conla rete del 4-2 definitivo contro il Nacional nella finale della Supercopa. Il CIES l’ha recentemente inserito nella top 10 dei centrocampisti difensivi Under 21 più promettenti al mondo.

Venti anni appena compiuti, ma gode già di un’esperienza in campo internazionale non indifferente. Al Sudamericano Sub-20, Diaz ci è arrivato con ben 106 presenze alle spalle da professionista, un dato senza precedenti nelle ultime cinque edizioni. Ma è proprio durante il torneo giovanile che l’uruguayano ha stupito: gol, assist, numeri da attaccante di razza in una così breve competizione. Otto presenze condite con 5 gol, tutto questo giocando come mediano.

Numeri e stile di gioco che hanno rimandato subito alla memoria Federico Valverde, suo connazionale che sta conquistando la scena mondiale con la maglia del Real Madrid. E chissà se Fabricio non lo raggiungerà presto in Nazionale maggiore…

