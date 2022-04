Inossidabile Mertens: sempre in doppia cifra da quando milita nel Napoli

Il suo futuro continua a tenere banco, con un rinnovo che ancora non è arrivato e che non si sa se arriverà o meno. Ad ogni modo, nella relazione tra Dries Mertens e il Napoli c’è un tratto indiscutibile, ovvero il rendimento del belga all’ombra del Vesuvio: con il gol segnato ieri conto la Fiorentina, che non è servito a evitare la sconfitta al Maradona dei suoi, il classe ’87 ha raggiunto nuovamente la doppia cifra di reti realizzate (dieci in tutte le competizioni), un traguardo centrato per la nona volta consecutiva, ovvero dal suo arrivo in terra campana.

Foto: Twitter Napoli