Inler: “Mercato? In entrata siamo a posto. In uscita ci sarà qualche prestito. Mi dispiace per Brenner”

Gokhan Inler ha parlato a TV12 riguardo l’Udinese e il suo ruolo da dirigente del club. Queste le sue dichiarazione

Sulla classifica e il sogno Europa: “Ho una mentalità vincente ma teniamo i piedi a terra. Dobbiamo ancora costruire per arrivare in alto, stiamo lavorando bene ma le somme si tirano alla fine”. L’esordio dal primo minuto di Sanchez ha poi portato una ventata positiva a tutta la squadra: “Si è visto che servono 4-5 giorni con esperienza internazionale. I ragazzi li ascoltano, Sanchez parla sempre con tutti in campo e li martella. Abbiamo bisogno di giocatori del genere. Anche Solet ha ancora margini di crescita e si allena molto bene”.

Sul ruolo da dirigente: “Sono ogni secondo qui per i giocatori, li saluto ogni giorno e li guardo negli occhi per capire tante cose. I ragazzi lo apprezzano, quando vuoi vincere bisogna fare anche questo. Devo ringraziare la famiglia Pozzo, non ho mai chiuso i rapporti con loro e quindi mi hanno dato quest’opportunità. Io e il mister ci siamo aiutati tantissimo. Dopo la scorsa stagione ho cercato di cambiare tante cose. Ho sempre pensato di fare il dirigente e non l’allenatore, mi piace essere vicino ai giocatori e dare loro positività. Vivo la partita e voglio trasmettere questo anche ai ragazzi”.

Sul mercato: “In entrata non posso dire molto ma siamo abbastanza a posto. In uscita avremo qualche prestito, anche se non è facile trovare soluzioni. Con Brenner ho lavorato tantissimo e mi dispiace stia andando così. È un professionista, forse l’anno scorso gli è mancata un po’ questa attenzione”.

Foto: Instagram Udinese