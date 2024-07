Inler (dt Udinese): “L’importante è che i giocatori sappiano che ora tira un’altra aria”

Nel ritiro di Bad Kleinkirchheim è presente anche Gökhan Inler, responsabile dell’area tecnica dell’Udinese, ha così parlato e ai microfoni di TV12: “Sono qui in un’altra veste ma con la mia esperienza voglio dare il massimo per questa squadra per riportarla in alto. Con il presidente ho capito che c’è bisogno di essere sempre presente, voglio essere vicino ai giocatori per parlare con tutti loro. Vogliamo fare un cammino diverso da quello degli ultimi anni, stiamo lavorando davvero bene con il nuovo mister. Qui tutti sono importanti, questa piazza ha una bella tifoseria e quindi vogliamo rimanere uniti verso l’unico obiettivo che è vincere. Mercato? L’Europeo è appena finito quindi si è rallentato un po’. Lavoriamo ogni giorno per migliorare la squadra, l’importante è che i giocatori sappiano che ora tira un’altra aria”.

Foto: Instagram Inler