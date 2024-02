Dani Alves fu arrestato i primi giorni di gennaio 2023, ed è in carcere da oltre un anno. Oggi è iniziato il processo, che prevede tre giorni di dibattimento. L’ex calciatore era presente in aula, in prima fila. La Procura chiede 12 anni di carcere per l’ex stella brasiliana, oltre a varie sanzioni economiche.

Foto: twitter Barcellona