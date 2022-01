Iniziata l’Assemblea della Lega Serie A per fare il punto della situazione legata all’alto numero dei contagi da Covid-19 all’indomani del comunicato in cui si prevede di giocare le partite se ci sia un minimo di 13 giocatori disponibili compresi i primavera. Presenti tutti i 20 club di Serie A collegati in vidoconferenza.

FOTO: Twitter Torino