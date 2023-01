Inizia male il 2023 del Liverpool: il Brentford stende i Reds per 3-1

Inizia nel peggiore dei modi il 2023 del Liverpool, sconfitto in casa del Brentford per 3-1nel diciannovesimo turno di Premier League. I padroni di casa passano subito in vantaggio grazie all’autorete di Konate. Al 40′ il VAR “salva” i Reds dal doppio svantaggio, ma appena due minuti dopo arriva il raddoppio firmato Wissa. Nella ripresa i ragazzi di Klopp provano a reagire, ma il VAR annulla il gol di Nunez. Appena due minuti dopo – proprio come il Brentford – i Reds trovano il gol che accorcia le distanze con Oxlade–Chamberlain. Ma all’84’ Mbuemo chiude la partita: 3-1 Brentford.

Foto: Instagram Brentford