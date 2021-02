Inizia la costruzione del Viola Park, il nuovo centro sportivo della Fiorentina

Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, la Fiorentina ha comunicato che sono in procinto di inizio i lavori per la costruzione del nuovo Viola Park: ” La Fiorentina è felice di informare tutto il popolo viola che venerdì 5 febbraio, alle ore 12:00, avverrà l’apertura ufficiale del cantiere per la realizzazione del nuovo centro sportivo Viola Park“. Sarà quindi poggiata la prima, simbolica pietra, quella che darà ufficialmente il via alla costruzione del nuovo Centro Sportivo della Fiorentina che sorgerà a Bagno a Ripoli.

Foto: twitter Fiorentina