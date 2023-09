Inizia con una vittoria il cammino europeo della Roma: 2-1 allo Sheriff, decide Lukaku. Si ferma Sanches

La Roma espugna Tiraspol e avvia nel migliore dei modi il suo percorso stagionale in Europa League. Dopo il vantaggio firmato a fine primo tempo da Paredes su punizione, ci ha pensato Lukaku a riportare avanti i giallorossi rendendo vano il provvisorio pareggio di Tovar. Cristante scalda i guantoni di Koval al 25′, poi Renato Sanches si ferma ancora una volta e chiede il cambio per un problemino fisico: al suo posto dentro Leandro Paredes (28′). Un primo tempo piuttosto noioso si accende inaspettatamente nel finale, quando prima Mbekeli colpisce il palo calciando di prima intenzione su cross di Talal (34′) e poi la Roma risponde con una doppia occasione di El Shaarawy, che lambisce il legno alla destra del portiere da posizione defilata al 36′ e un minuto dopo spreca una buona occasione su invito di Paredes. L’appuntamento col vantaggio per la società capitolina è però soltanto rimandato, visto che nell’ultimo dei tre minuti di recupero un autogol di Kiki spiazza Koval dopo una precedente deviazione in area di rigore di Taval su punizione di Paredes. Nessun cambio nell’intervallo, ma lo Sheriff rientra in campo forse con maggiore concentrazione rispetto alla Roma e al 58′ da calcio d’angolo dalla destra ripristina l’equilibrio con Tovar, che approfitta della scarsa reattività di Ndicka, Cristante e in generale della difesa giallorossa. Mou non ci sta e scuote i suoi alla sua maniera: triplo cambio con Dybala, Spinazzola e Bove al posto di El Shaarawy, Zalewski e Aouar. Ci pensa proprio la Joya ad avviare l’azione del 2-1 al 66′, con Cristante che serve Lukaku e il belga che scarica in rete allungando una striscia che lo vede segnare in Europa League da ben 12 partite consecutive. Dal nuovo vantaggio in poi la Roma gestisce e sfiora pure il 3-1 con Belotti. Espulso per proteste Treimanis al 98′.

Foto: Instagram Roma