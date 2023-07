Iñigo Martínez si presenta al Barca: “La miglior squadra del mondo. Un’esperienza bellissima ed esigente”

Conferenza stampa di presentazione per Iñigo Martínez al Barcellona: “È un orgoglio e un piacere entrare in questa grande famiglia, nella migliore squadra del mondo. Dal primo minuto il presidente Laporta ha riposto molta fiducia in me. Spero di ricambiarlo in campo. Vengo con grande desiderio e grande entusiasmo. Desideroso di scendere in campo, di vivere questa bellissima esperienza. Esigente e carina. Sarà un grande anno. Viva il Barça”.

Foto: Sito Barcellona