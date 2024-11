Inigo Martinez: “Rinnovo? Ora non ci penso, il mio obiettivo è guardare a una gara alla volta”

Il Barcellona domani sfiderà la rivelazione Brest in Champions League. In conferenza stampa ha parlato il difensore Inigo Martinez, al quale è stato anche chiesto dell’ipotesi di rinnovo in casa blaugrana.

Queste le sue parole: “Il contratto oggi non lo prendo neanche in considerazione, è una di quelle cose che può distrarti e farti perdere concentrazione su quello che devi fare. Mi concentro su ciò che riguarda me, sul giorno per giorno, nel godermi e sfruttare le opportunità. Se il rinnovo deve arrivare, arriverà e saremo tutti contenti, ma mi concentro su ciò che riguarda me, che è competere al massimo e dimostrare ancora una volta che posso essere titolare. Se arriverà, bene, altrimenti dirò che ho passato due anni al Barça.”

Foto: sito Barcellona