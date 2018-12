Iniesta, visita a sorpresa al Barcellona: “Messi? Il migliore della storia. Sul Pallone d’Oro…”

Andrés Iniesta è tornato al centro sportivo del Barcellona. Il fuoriclasse spagnolo, oggi in forza al Vissel Kobe, ha voluto fare una visita a sorpresa ai suoi ex compagni, soffermandosi anche con i media. Ecco le sue parole: “Dembelé? È un giocatore molto valido per il Barça, deve correggere alcuni errori ma non uccidetelo. Pallone d’Oro? Messi al quinto posto non è un insulto, ma resta il miglior giocatore della storia, è un giocatore che ha tutto: testa, dribbling, destro, sinistro, non ho visto mai nessuno fare quello che fa lui e ogni anno migliora. Arrivare una volta quinto non è un insulto e comunque sarebbe brutto dire che è ingiusto che abbia vinto Modric, perché ha avuto una grande stagione”.

Foto: Twitter Mundo Deportivo