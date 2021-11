Iniesta: “Sono convinto che Xavi farà bene. È perfetto per il Barça”

Andres Iniesta, parlando ai canali ufficiali della Liga, ha commentato l’approdo dì Xavi sulla panchina del Barcellona: “È perfetto per il Barça, conosce bene i giocatori e il club. Si è preparato bene per questo incarico, questa è la cosa più importante. Xavi è adatto non solo per ciò che rappresenta, ma anche per l’allenatore che è diventato oggi. Gli auguro tutta la fortuna del mondo, sono convinto che farà bene. Ha un entusiasmo enorme, speriamo che le cose gli vadano bene”.

FOTO: Twitter Vissel Kobe