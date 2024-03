Iniesta: “Soffro per Xavi, si è dimesso solo per il bene del Barcellona”

Durante l’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, Andres Iniesta, che ha condiviso per molti anni lo spogliatoio con Xavi, ha ammesso di essere dispiaciuto per il tecnico del Barcellona: “Soffro con lui, come tifoso e come amico, perché so quanto ci teneva ad allenare il Barça e quanto tiene a questo club. Ci ha messo una passione incredibile ed è chiaro che se ha deciso di dimettersi è solo per il bene del Barça. Anche io vorrei allenare il Barcellona ma sto ancora giocando e non ho nemmeno la licenza. Prenderò anche quella di direttore sportivo e poi vedremo”.

Foto: Instagram Barcellona