Iniesta: “Ho sofferto di depressione e preso pillole. Mourinho? Ha portato odio”

Intervistato da La Sexta, Andres Iniesta, ex centrocampista del Barcellona, ha confessato di aver sofferto di depressione ai tempi della conquista del Triplete con Pep Guardiola in panchina: “Quando sei depresso non senti quello che ti accade intorno ed è come se non avessi nulla. Aspettavo solo che arrivasse la notte per prendere le pillole e riposare: la gente è mossa da una speranza, un obiettivo, se sei depresso diventi vulnerabile e non sei più tu. E’ difficile controllare i momenti della vita. Avrei voluto giocare nel ‘mio’ club per tutta la vita, ma mi rendevo contro che non avrei più potuto dare il 100% alla squadra”. Sulla rivalità con il Real Madrid quando era guidato da José Mourinho: “È stato la chiave fondamentale perché il rapporto fra Barça e Madrid peggiorasse. Ha superato i limiti e ha danneggiato anche la Nazionale spagnola. Era una situazione surreale, non c’era più la rivalità di sempre ma odio”.

Foto: Twitter Barcellona