Iniesta si ritira dal calcio: lo annuncerà l’8 ottobre

Andres Iniesta annuncerà il suo ritiro dal calcio l’8 ottobre. Il centrocampista spagnolo chiuderà così la sua carriera all’età di 40 anni. Dopo aver giocato negli Emirati Arabi Uniti, Iniesta aveva manifestato il desiderio di continuare ma ora si concentrerà sull’ottenimento della licenza da allenatore. Come riporta Relevo, il centrocampista ha deciso di porre fine a una carriera leggendaria e lo annuncerà lunedì prossimo, l’8 ottobre, per rimanere fedele al numero che lo ha accompagnato per tutta la vita. E la conferma arriva anche dal suo account Instagram.

Foto: Instagram Iniesta