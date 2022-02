Iniesta: “Ritiro? Il tempo corre contro di me. Pedri sarà un riferimento”

Andres Iniesta è uno dei più grandi centrocampisti dell’era moderna del calcio, attualmente al Vissel Kobe, in Giappone. L’ex Barcellona si è raccontato nel corso di una diretta Twitch con il giornalista Gerard Moreno: “Il tempo corre contro di me come si suol dire, ma non so dove né mi vedo quando mi ritirerò. Molte volte mi viene in mente che mi piacerebbe diventare allenatore o prepararmi a fare il direttore sportivo. Mi piacerebbe essere legato al calcio, sì. Ho parlato con un Pedri, un ragazzo spettacolare con tanto talento. Sicuramente sarà un riferimento nel Barcellona e in Nazionale”.

FOTO: Twitter Vissel Kobe