Iniesta racconta il suo dramma: “Aspettavo la notte per prendere le pastiglie e riposare”

Andres Iniesta, ex centrocampista del Barcellona e attualmente in forza al Vissel Kobe, si è raccontato nel corso della trasmissione ‘Salvados’ in onda su La Sexta. Lo spagnolo ha affrontato anche un tema riguardante il suo passato, quando soffriva di depressione: “In una situazione come quella della depressione non hai nulla. Non senti ciò che ti accade attorno. Aspettavo arrivasse la notte per prendere le pastiglie e riposare. Quando soffri di depressione, non sei tu, quando sei così vulnerabile è difficile controllare i momenti della vita. L’addio al Barcellona? Avrei voluto poter giocare tutta la vita al Barça, ma non ero al mio meglio e non potervo dare il mio 100% alla squadra”.

Foto: Twitter