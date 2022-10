Iniesta: “Quello dell’andata è stato un pessimo risultato. Le vittorie danno morale, ma al Barcellona basta una sconfitta per far tornare i dubbi”

Intervistato a La Gazzetta dello Sport, l’ex centrocampista del Barcellona Iniesta analizza il decisivo match di Champions League tra Barcellona e Inter che, molto probabilmente, porterà solo una delle due agli ottavi: “Quello dell’andata è stato un pessimo risultato, per le conseguenze che porta. Intorno al Barcellona ​​c’è una certa instabilità emotiva. Le vittorie danno molto morale, ma basta una sola sconfitta per far tornare i dubbi, per abbassare l’umore generale. Penso che il Barça abbia una rosa molto completa. Il lavoro svolto da inizio stagione è ottimo, fiducia e speranza non si possono condizionare così facilmente”.

Foto: Vissel Kobe