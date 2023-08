Andres Iniesta sta per scoprire una nuova avventura. Il centrocampista era libero da ogni contratto quest’estate, dopo 5 anni trascorsi in Giappone, al Vissel Kobe e a 39 anni ha firmato per l’Emirates FC. Ecco le sue parole, riportate sul suo profilo Instagram: “Nuovo club, nuova avventura, lo stesso entusiasmo di sempre”.

Foto: Instagram Emirates FC