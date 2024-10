Iniesta: “Il corpo iniziava a farmi male già al risveglio. La prima notte a Barcellona ho chiamato i miei piangendo”

Andrés Iniesta, che due giorni fa ha annunciato al mondo il suo ritiro dal calcio giocato in un toccante evento a Barcellona, ha rilasciato un’intervista ad As. La leggenda spagnola parla delle emozioni generate dalla sua scelta, e racconta alcuni aneddoti del passato, anche legati ad un duro periodo psicologico affrontato nei primi periodi al Barcellona.

Il giorno dopo: “Mi sono svegliato come ogni giorno. Non è successo da un giorno all’altro. È stato un processo mentale lungo per abituarsi all’idea. Mi sono svegliato felice di ciò che è avvenuto martedì”.

La scelta del ritiro: “Il corpo iniziava a farmi male già al risveglio. Costava sempre di più ed era sempre più difficile recuperare dopo le partite. Questa è stata la prima e unica volta che ho pensato al ritiro. Finora non l’avevo visualizzato. Da quando sono andato in Giappone sapevo che era l’ultimo passo, e poi con gli Emirati avevo già in mente di cercare altro e cominciare a studiare da allenatore”.

La depressione e i primi periodi al Barcellona: “Nei primi periodi a Barcellona ho passato un brutto momento e questo in seguito ti mette a dura prova in un modo o nell’altro. La prima notte ho chiamato i miei piangendo, se non si fossero messi in macchina per venire a trovarmi, ora non so dove sarei. Ora ci sono più mezzi per curare i sintomi della depressione, individuarli e farci aiutare. Devi lasciarti aiutare”.

Foto: X Barcellona