Iniesta: “Ho sofferto di depressione. Il momento migliore della giornata era quando prendevo le pillole e andavo a letto”

Durante il suo intervento al podcast “The Wild Project”, Iniesta ha raccontato il periodo più brutto della sua vita. Il centrocampista ex Barcellona, da quattro anni al Vissel Kobe ha sofferto di depressione: “Il momento migliore della giornata era quando prendevo le pillole e andavo a letto. Avevo perso la voglia di vivere. Abbracciavo mia moglie, ma era come abbracciare un cuscino: non provavo niente” – ha rivelato la leggenda spagnola. Il fantasista ha sofferto di depressione dopo il 2009. I motivi che lo hanno fatto sprofondare sono stati principalmente due: i continui infortuni e la morte del suo amico Dani Jarque: “E’ stato come essere colpito da un pugno fortissimo che mi ha mandato al tappeto, mi sono sentito sprofondare. È trascorso un decennio da quando sono entrato nel tunnel depressivo, ma continuo ad andare in terapia perché ho bisogno di controllarmi. Sono felice quando i professionisti parlano di malattie mentali e depressione. Col tempo, la vita ti insegna che possono colpire chiunque”.

Foto: Barcellona Twitter