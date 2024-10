Iniesta è al Port Vell per il suo addio al calcio. Presenti Laporta, Deco e suoi ex compagni

Alle 12:00 ha avuto inizio l’evento commemorativo dell’addio al calcio di Andrés Iniesta, in scena al Port Vell di Barcellona. L’evento inizia con la riproduzione su grande schermo del video commemorativo pubblicato ieri sui profili social della leggenda spagnola. Presenti alla cerimonia Hans Flick, il presidente Laporta, Deco e numerosi ex compagni di Iniesta come Piqué, Sergi Roberto, Sergi Samper. Compaiono anche le attuali stelle del Barcellona Ansu Fati, Dani Olmo e Ronald Araujo.

Foto: Instagram Iniesta