Iniesta domani annuncerà il ritiro. Sui social un video in cui scoppia a piangere

Il centrocampista apre il video chiedendosi: “Per me il calcio è stato. Sapete cosa mi ricorda? Quando da bambini si giocava a calcio per strada. Quando tua madre ti chiamava dopo che aveva fatto buio e non potevi più vedere il pallone. Gridava ‘torna qui, torna qui!’. Questo è Andres Iniesta: ha 40 anni e ancora non è sicuro di smettere”, dice Luis Enrique.

“Aveva uno dei talenti più importanti. Avevamo solo 1 punto su 6 ed eravamo quasi in zona retrocessione. Un giocatore come Andres in quel momento mi dice che siamo sulla strada giusta, che la gente è contenta e che tutto andrà bene. Io penso ‘wow, mi ha dato l’energia per continuare’. Gliene sarò per sempre grato”, la testimonianza di Pep Guardiola.