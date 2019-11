Iniesta: “Barcellona, ti do un consiglio su Rakitic. Giocherò ancora, poi farò l’allenatore”

Andres Iniesta si è raccontato al portale spagnolo Marca. L’ex centrocampista del Barcellona, adesso impegnato con il Vissel Kobe in Giappone, si è soffermato su tanti temi, a partire da quelli legati al suo ex club, quello blaugrana, ed a un suo ex compagno: “Il Barça? Continua ad essere una squadra diversa da tutte le altre. Ma non farei partire Rakitic a gennaio, è un grande giocatore. Mourinho? Non so se andrà al Real, ma di certo non tornerà in Catalogna”.

Il proprio futuro, in ogni caso, Iniesta lo immagina così: “Ho un contratto in scadenza nel gennaio 2021, ma spero di poter giocare anche di più. Per il post-carriera mi sta venendo l’idea di fare l’allenatore”.

Foto: Vissel Kobe Twitter