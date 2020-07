Inglese, ritorno al gol dopo sei mesi: “E’ stato il periodo più brutto della mia vita”

Adesso è tutto archiviato, Roberto Inglese è finalmente tornato nell’attacco del Parma dopo un lungo periodo di stop. In una gara non facile, nel derby emiliano contro il Bologna. Quella di ieri, per il Parma, per i tifosi e per lo stesso Roberto, sarà una partita indimenticabile. Sotto di due a zero fino al 90esimo, i gialloblu sono riusciti a riacciuffare il pari contro il Bologna solo nell’extratime con un gol di Inglese che porta la firma sul 2-2 e torna a segnare dopo sei mesi di incubo e l’operazione in Finlandia dello scorso febbraio a causa di un infortunio ai flessori della coscia destra. D’Aversa dopo averlo aspettato per tutto il lockdown, l’ha lanciato nella mischia ed è stato ripagato con il risultato più bello visto come era stata indirizzata la gara del Tardini. L’attaccante vastese poi ha commentato ai microfoni di Sky Sport il ritorno al gol: “E’ stato il periodo più brutto della mia carriera se non della mia vita, sono stati sei mesi lunghi ma alla fine c’è stato il lieto fine e sono contento di essere tornato in questa maniera e aver dato il mio contributo alla squadra. Aspettavamo di fare l’ultimo consulto in Finlandia, c’erano le frontiere chiuse ma col mister ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto che era il momento giusto ed era inutile aspettare.”

Foto: profilo Instagram Inglese