Inghilterra, Southgate: “Questa Italia non è più debole di quella che ha vinto l’Europeo”

Intervenuto in conferenza stampa, il commissario tecnico dell’Inghilterra, Gareth Southgate, ha così presentato la sfida di domani contro l’Italia: “Questo è un torneo importantissimo e ci siamo già confrontati con due squadre fortissime. Dobbiamo migliorare dopo gli ultimi risultati e in vista del Mondiale, farlo qui a San Siro, in uno stadio iconico, sarà davvero un grande onore. Abbiamo già giocato contro l’Italia, sappiamo quanto formidabili sono i giocatori che ci sono nella Nazionale italiana. Sta a noi rispondere ai risultati arrivati negli ultimi due confronti e migliorarci. Italia più debole? No, di questo proprio non sono sicuro. Noi seguiamo la Serie A molto da vicino, sono stati in Italia due settimane fa e ho visto il derby e poi l’Udinese… Conosciamo bene i giocatori della Serie A e in estate seguiamo i giocatori delle altre nazionali”.

Foto: Twitter Nazionale inglese