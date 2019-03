La priorità in estate del Manchester United si chiama Harry Maguire. Secondo la stampa britannica, in particolare il Daily Mail, i Red Devils presto andranno nuovamente all’assalto del difensore centrale del Leicester, ritenuto il tassello ideale per rinforzare la difesa. Le Foxes hanno già fissato la valutazione per il classe ’93: si parte da 75 milioni di euro.

Foto: Standard.co.uk