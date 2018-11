In Inghilterra sicuri: United, attivata l’opzione per il rinnovo di De Gea fino al 2020

Secondo quanto riportato da Sky Sports, il Manchester United avrebbe esercitato l’opzione per il rinnovo del contratto di David De Gea. L’accordo che lega il portiere spagnolo ai Red Devils non scadrebbe più a giugno 2019, ma a giugno 2020. Se tale indiscrezione venisse confermata, sarebbe quindi scongiurato il pericolo di un possibile addio a parametro zero al termine di questa stagione per l’estremo difensore del club britannico.

Foto: Marca