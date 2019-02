In Inghilterra sicuri: Arsenal, c’è Havertz per il dopo Ozil. Ma la concorrenza…

L’Arsenal è già proiettato verso il futuro e monitora attentamente il mercato in vista della prossima estate. Secondo quanto riferiscono diversi portali inglesi, tra cui il Mirror, la dirigenza dei Gunners ha puntato i propri fari su Kai Havertz. Il 19enne di proprietà del Bayer Lerverkusen rappresenta il profilo ideale per il dopo Mesut Ozil, ormai destinato a lasciare Londra a fine stagione e al centro di numerose voci da tempo. L’Arsenal intende fare sul serio per il fantasista classe 1999, ma sulle sue tracce ci sono già diversi top club europei: Manchester United, Liverpool e Paris Saint-Germain in prima fila. Pertanto, i prossimi mesi saranno importanti per tentare di sbaragliare l’agguerrita concorrenza.

Foto: bundesliga.com