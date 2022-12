Inghilterra, si ferma Rice. Condizioni da valutare in vista della Francia

Brutte notizie per il ct inglese Gareth Southgate. Come riportato dai canali ufficiali della Nazionale inglese, Declan Rice non ha preso parte all’allenamento odierno. Per il classe 1999 si parla di non perfette condizioni fisiche. Le sue condizioni saranno da valutare in vista della sfida con la Francia, valevole per i quarti di finale della Coppa del Mondo.

22 #ThreeLions players are out for today’s session in Al Wakrah.@CallumWilson is progressing with his rehabilitation indoors, while @_DeclanRice misses training as he is unwell. pic.twitter.com/lvCOYpUso4 — England (@England) December 7, 2022

Foto: Instagram Rice