Come riportato da BBC news, Phil Foden ha saltato l’allenamento odierno, l’ultimo per l’Inghilterra in previsione della sfida di domani contro l’Italia alle ore 21.00 valida per il titolo di campioni d’Europa. La causa sarebbe un problema al ginocchio dovuto ad un colpo subito durante la sessione di allenamento di ieri.

Foto: Twitter giocatore