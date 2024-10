Inghilterra, nessuna lesione muscolare per Harry Kane. Ma il bomber si allena a parte

Il Bayern Monaco tira un sospiro di sollievo in merito alle condizioni di Harry Kane. Il bomber era uscito anzitempo dalla gara contro l’Eintracht Francoforte. Gli esami avevano evitato lesioni muscolari per il capitano dei Tre Leoni, che sarà a disposizione per gli impegni di Nations League con Grecia e Finlandia in questa finestra di ottobre. Ma nella giornata odierna la Federazione ha annunciato che Kane sta lavorando al chiuso su un programma individualizzato dopo essersi sottoposto agli esami di ieri. Dunque rimanendo lontano dal gruppo del c.t. ad interim Carsley.

Foto: twitter Inghilterra