Inghilterra, Mount e Chilwell messi in isolamento dopo il contatto con Gilmour. Salteranno la Repubblica Ceca

L’Inghilterra ha comunicato che i due giocatori Mason Mount e Ben Chilwell dovranno saltare la partita di questa sera contro la Repubblica Ceca dopo il contatto con Billy Gilmour risultato positivo al Covid. I due giocatori – come ha annunciato la federazione inglese – sono stati posti in isolamento fiduciario fino a lunedì 28 giugno. Non ci voleva per Southgate che in caso di qualificazione al secondo posto dovrà rinunciare ai due anche per l’ottavo di finale, invece in caso di primo posto potrebbero rientrare dovendo giocare martedì 29 giugno.

We can confirm that @BenChilwell and @masonmount_10 must isolate up to and including Monday 28 June. This decision has been taken in consultation with Public Health England. — England (@England) June 22, 2021

Foto: Twitter Euro 2020