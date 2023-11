Inghilterra, Maddison lascia il ritiro per un infortunio alla caviglia: il comunicato del Tottenham

Il Tottenham tramite un comunicato ufficiale conferma che il centrocampista James Maddison non parteciperà agli impegni dell’Inghilterra di Southgate contro Malta e Macedonia del Nord a causa di un infortunio alla caviglia. Questa la nota ufficiale:

Possiamo confermare che James Maddison è stato ritirato dalla squadra inglese a causa di un infortunio alla caviglia.

Il centrocampista non parteciperà alle qualificazioni dei Tre Leoni a UEFA EURO 2024 contro Malta e Macedonia del Nord e rimarrà a Hotspur Way per la riabilitazione con lo staff medico del club.

Foto: Instagram Maddison