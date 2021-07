Ecco l’apertura dei quotidiani sportivi inglesi oggi in edicola:

Sunday Mirror: “We Kane be heroes” “Possiamo essere eroi” (gioco di parole con il cognome dell’attaccante Kane)

The Sun: “Stasera sarà una bella serata”

Daily Star: “Momento Cesare”

The Sunday Times: “Ancora una volta fino alla breccia, cari amici, ancora una volta”

Foto: Twitter Sunday Mirror, The Sun on Sunday, Daily Star e The Sunday Times