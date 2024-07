Inghilterra: la rivincita di Gareth Southgate, a un passo dalla storia

Il gol di Ollie Watkins, bomber dell’Aston Villa, ha regalato il pass per la finale all’Inghilterra di Gareth Southgate. Il ct è spesso finito nel mirino della critica, anche per un calcio proposto tutt’altro che esaltante, seppur con l’Olanda forse si è vista la miglior Inghilterra di tutta la manifestazione. Il gol però viene proprio da un’ intuizione del suo commissario tecnico, che decide di sostituire Kane e Foden, per inserire Watkins e Palmer. Risultato? Assist di Palmer, gol di Watkins e Tre Leoni in finale. Ciò nonostante spesso è finito nel mirino della critica, seppur i suoi numeri sulla panchina della Nazionale siano più che buoni. Novantanove partite sulla panchina dei Tre Leoni 66 vittorie, 18 pareggi e 15 sconfitte per una media punti di 2.18, oltre ad aver raggiunto due finali degli Europei consecutivamente. Quest’ultima statistica gli consente di essere l’allenatore che ha raggiunto più finali di tornei internazionali importanti (2), più di tutti gli altri allenatori alla guida della nazionale maggiore maschile inglese messi insieme (1). Anche negli ultimi due Mondiali il percorso è stato obiettivamente positivo:eliminato in semifinale nel 2018 da una esperta Croazia, mentre nell’ultima rassegna mondiale è stata la Francia a decretare la prematura uscita ai quarti di finale, ma con lo sciagurato rigore di Kane che grida vendetta. Sicuramente la qualità del gioco non è la stessa che abbiamo visto nella Spagna, avversaria stasera dei Tre Leoni, ma anche in questa rassegna europea è stato in grado di muovere le pedine giuste al momento opportuno, operando dei cambi tattici: in primis il passaggio al 3-4-2-1 con Saka esterno di centrocampo, in secondo luogo l’inserimento di Mainoo nell’undici tipo. Sicuramente stasera sarà da dentro o fuori, i Tre Leoni sono ad un passo dalla storia anche grazie al loro ct. Un successo alla Nazionale inglese in una competizione internazionale manca dal mondiale del 1966, sarà la volta buona?

Foto: Instagram Inghilterra