Inghilterra, la decisione di Southgate: Alexander-Arnold fuori dai convocati, al suo posto Ben White

Il commissario tecnico dell’Inghilterra, Southgate, ha deciso di lasciare fuori dai convocati il terzino del Liverpool Alexander-Arnold. Il giocatore aveva rimediato un brutto infortunio nella sfida amichevole contro l’Austria, un guaio fisico che l’ha messo ko per gli Europei. Al suo posto, come annunciato dalla Federazione sui propri canali ufficiali, è stato chiamato il difensore del Brighton Ben White.

Congratulations @ben6white, you’re heading to #EURO2020 with the #ThreeLions! pic.twitter.com/HeZ7YKrY8x

— England (@England) June 7, 2021