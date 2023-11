Inghilterra, Jude Bellingham e Levi Colwill lasciano il ritiro

La Nazionale dei 3 Leoni perde altre due pedine in vista delle sfide contro Malta e Macedonia del Nord. Infatti l’Inghilterra ha comunicato ufficialmente il forfait di Jude Bellingham e Levi Colwill. Ecco il comunicato ufficiale:

Jude Bellingham e Levi Colwill non prenderanno parte alle prossime qualificazioni dell’Inghilterra a UEFA EURO 2024 contro Malta e Macedonia del Nord. I due sono arrivati al St. George’s Park per accertamenti lunedì, ma ora torneranno rispettivamente al Real Madrid e al Chelsea per continuare la riabilitazione.

Foto: Instagram Real Madrid