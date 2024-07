Inghilterra in semifinale. Svizzera battuta ai calci di rigore. Decisivo l’errore di Akanji

L’Inghilterra si qualifica per le semifinali di Euro 2024. La Svizzera, che ha cullato un grande sogno, si arrende ai calci di rigore. Gara equilibrata, che si chiude 1 a 1 al termine dei tempi regolamentari. Al vantaggio di Embolo al 75′ ha subito risposto il gol di Saka dopo 5 minuti.

Primo tempo abbastanza deludente da parte di entrambe le nazionali, mai in grado di rendersi davvero pericolose. Nella ripresa la musica cambia e soprattutto l’Inghilterra scende in campo con un atteggiamento più aggressivo rispetto alla prima metà di gara. Ma è la Svizzera a passare in vantaggio con Embolo che al 75′ raccoglie un cross teso del bolognese Ndoye e fa gol. La risposta dell’Inghilterra però non si fa attendere e dopo soli 5 minuti è Saka a firmare il pareggio, con un gran tiro a giro da fuori area.

Ai supplementari, nei primi 15 minuti accade poco. Poi nel secondo extratime è la Svizzera a sfiorare clamorosamente la vittoria. Shaqiri colpisce l’incrocio dirttamente da calcio d’angolo. Poi sulla respinta Embolo fallisce un tapin facile. Finisce 1-1, si va ai calci di rigore.

Si va ai calci di rigore.

Batte prima l’Inghilterra, Palmer spiazza Sommer. Per la Svizzera va Akanji, para Pickford. Per l’Inghilterra Belligham non fallisce e segna il 2-0. La Svizzera non sbaglia con Schär e resta in corsa. Si presenta Saka per i britannici, non sbaglia l’esterno dell’Arsenal per il 3-1. Shaqiri segna per la Svizzera che resta a -1. Toney segna il 4-2 per l’Inghilterra. Amdouni segna per la Svizzera. Il decisivo per i britannici è quello di Alexander-Arnold che non fallisce. Inghilterra in semifinale, decisivo l’errore di Akanji.

Foto: twitter Inghilterra