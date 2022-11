Inghilterra, i convocati per il Mondiale: Southgate snobba la Serie A. Nessun “italiano” in lista

L’Inghilterra ha reso noti i convocati per il Mondiale in Qatar. Come terzino destro Ben White la spunta sulla concorrenza vista l’assenza di James, mentre davanti confermato Wilson. Il ct Southgate non chiama nessun calciatore della Serie A: non ci saranno Fikayo Tomori, Chris Smalling e Tammy Abraham. Di seguito l’elenco completo degli inglesi:

Portieri: Jordan Pickford (Everton) Nick Pope (Newcastle), Aaron Ramsdale (Arsenal).

Difensori: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Conor Coady (Everton), Eric Dier (Tottenham), Harry Maguire (Manchester United), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle), Kyle Walker (Manchester City), Ben White (Arsenal).

Centrocampisti: Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Manchester City), Declan Rice (West Ham), James Maddison (Leicester City), Jordan Henderson (Liverpool), Conor Gallagher (Chelsea).

Attaccanti: Marcus Rashford (Man United), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Manchester City), Harry Kane (Tottenham), Bukayo Saka (Arsenal), Raheem Sterling (Chelsea), Callum Wilson (Newcastle).

Foto: Instagram Inghilterra