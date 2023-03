Inghilterra, i convocati di Southgate per le gare con Italia e Ucraina

Gareth Southgate ha diramato la lista dei convocati per l’Inghilterra per il debutto alle qualificazioni di Euro 2024 per le gare contro Italia e Ucraina.

Questa la lista completa:

Portieri: Pickford (Everton), Pope (Newcastle), Ramsdale (Arsenal).

Difensori: Chilwell (Chelsea), Dier (Tottenham), Guehi (Crystal Palace), James (Chelsea), Maguire (Manchester United), Shaw (Manchester United), Stones (Manchester City), Trippier (Newcastle), Walker (Manchester City).

Centrocampisti: Bellingham (Borussia Dortmund), Gallagher (Chelsea), Henderson (Liverpool), Maddison (Leicester), Mount (Chelsea), Phillips (Manchester City), Rice (West Ham).

Attaccanti: Foden (Manchester City), Grealish (Manchester City), Kane (Tottenham), Rashford (Manchester United), Saka (Arsenal), Toney (Brentford).

Foto: twitter Nations League