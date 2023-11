Inghilterra, i convocati di Southgate: c’è Tomori

Sono 25 i calciatori chiamati dal commissario tecnico, Gareth Southgate, ha deciso di convocare per le partite contro Malta e Macedonia del Nord, valide per i gironi di qualificazione al prossimo Mondiale. Presente il solo Fikayo Tomori del Milan come rappresentante della Serie A, assente invece Ruben Loftus-Cheek. Non figurano nell’elenco neanche Raheem Sterling e Reece James, mentre è stato chiamato Callum Wilson. Di seguito la lista completa:

Portieri: Johnstone, Pickford, Ramsdale.

Difensori: Colwill, Dunk, Guehi, Maguire, Tomori, Trippier, Walker.

Centrocampisti: Alexander-Arnold, Bellingham, Gallagher, Henderson, Phillips, Rice.

Attaccanti: Bowen, Foden, Grealish, Kane, Maddison, Rashford, Saka, Watskins, Wilson.

Foto: Instagram Tomori