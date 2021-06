Inghilterra-Germania, una rivalità infinita. Dalla finale del 1966 al 4-1 tedesco del 2010

La gara degli ottavi di finale tra Inghilterra e Germania, in programma a Wembley, è l’ennesimo capitolo di questo continuo rincorrersi fra inglesi e tedeschi nei massimi tornei internazionali di calcio. Ed è anche un nuovo capitolo di una rivalità molto affascinante. Tolta la finale dei Mondiali del 1966, vinta dagli inglesi anche grazie ad un clamoroso gol-non gol, nelle restanti sfide è stata quasi sempre la compagine tedesca ad esultare.

Quella di questa sera è la 37esima sfida nella storia delle due Nazionali. La prima volta fu nel 1930, e nelle precedenti 36 partite giocate l‘Inghilterra ha vinto 16 volte, perso 15 volte, con cinque pareggi. 11 di queste 36 sfide sono arrivate in gare ufficiali, con sette incontri ai Campionati Europei o ai Mondiali, ed è qui che il predominio della Germania si è fatto più concreto.

Infatti, nei 7 precedenti, l’Inghilterra ha vinto solo due volte. La prima, come detto, nel 1966 nella finale dei Mondiali. La seconda, nella fase a gironi di Euro 2000, quando l’Inghilterra ha vinto 1-0. Per il resto, 5 vittorie tedesche. Due di queste ai rigori, a Italia 90 e agli Europei del 1996 (proprio l’attuale CT dei britannici sbagliò il rigore decisivo in semifinale).

Nel 2010 l’ultimo precedente agli ottavi di finale dei Mondiali e la Germania vinse 4-1.

Foto: Twitter Germania